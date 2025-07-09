Людей закликають не перебувати біля дерев та білбордів

На Тернопільщині з вечора 9 липня і впродовж 10 та 11 липня прогнозують сильні дощі, град і пориви вітру до 20 м/с. Також синоптики попередили про підняття рівня води в басейнах річок, які пролягають через область. Зокрема йдеться про Дністер та його притоки.

«Ввечері 9 липня та вночі 10 липня по південно-західній частині області прогнозують дощі. Вдень 10 липня місцями сильні дощі, грози, вночі місцями, вдень по всій території пориви північно-західного вітру 15–20 м/с, подекуди град, діаметром 6-19 мм», – повідомили на фейсбук-сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології. Також в області оголосили третій рівень небезпечності – червоний.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, через рясні дощі на заході країни і, зокрема, в Тернопільській області може підвищитися рівень води у річках регіону. У Головному управлінні ДСНС повідомили, що протягом 9, 10 та 11 липня жителям не слід перебувати поблизу водойм. Також власникам авто рекомендують не залишати транспорт в низинах і дотримуватися заходів безпеки під час грози та сильного вітру.

Додамо, що вночі з 8 на 9 липня Тернопільщиною пройшовся буревій. Через це в області були частково знеструмлені 219 населених пунктів. Станом на 14:00 електропостачання відновили для 18313 споживачів. Залишилися знеструмленими 37 електролінії по 10 кВ, 366 трансформаторних підстанцій, а також 52 населених пункти повністю та 59 – частково. Без електропостачання перебуває 14335 споживачів. За день до цього нічна гроза і сильні вітри знеструмили 66 населених пунктів в області.