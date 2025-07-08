Дерева повалило на 12 дорогах області

На Тернопільщині внаслідок негоди та сильних поривів вітру 8 липня без електропостачання залишається 66 населених пунктів. Вночі вітер повалив дерева на 12 дорогах міжобласного та регіонального значення.

За даними АТ «Тернопільобленерго» вночі 8 липня відбулося аварійне відключення електроліній потужністю 10 кВ. Через це знеструмили електромережі Тернопільського, Зборівського, Збаразького, Кременецького, Козівського, Монастириського, Підволочиського районів. Наразі без електропостачання залишаються 66 населених пунктів, з них ‒ 42 частково. Загалом електрики не мають 8082 споживачі. ️В компанії додали, що жителі Тернопільщини продовжують телефонувати і повідомляти, в яких селах відсутня електрика. Звертатися можна за номером кол-центру 0-800-40-90-40.

В ДСНС Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що в селищі Козова увечері 7 липня сильній вітер зірвав дах з місцевого будинку культури. Чотири дерева також впало на вулицях Тернополя. Рятувальники швидко відреагували й ліквідували наслідки негоди.

Також за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини, в ніч з 7 на 8 липня сильний вітер повалив дерева на 12 ділянках доріг. Працівники служби оперативно ліквідували затори.