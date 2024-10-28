Зловмисників затримали в Чортківському районі

На Тернопільщині правоохоронці викрили п’ятьох працівників залізничного депо, які систематично зливали з тепловозів пальне. Під час обшуків за місцем проживання та роботи зловмисників знайшли 2600 літрів пального. Спецоперацію проводили в Чортківському районі. Наразі чоловікам вже пред’явили підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

В Департаменті стратегічних розслідувань повідомили, що зловмисників вдалося затримати «на гарячому». П’ять працівників депо, а саме двоє машиністів, помічники машиніста тепловоза та майстер цеху увечері в заздалегідь обумовленому місці зливали з локомотива дизпаливо.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що злочинна група діяла за добре налагодженою схемою. Працівники депо добре знали розкладу руху потягів. Вони очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій області. Коли той зупинявся, то вони під’єднували шланг до паливної системи в каністри відкачували паливо. Потім каністри скидали під час руху тепловоза в заздалегідь обумовленому місці.

«На це місце приїжджали інші працівники депо, збирали каністри і відвозили їх до місць зберігання, де переливали пальне в бочки й збували мешканцям області, а гроші розподіляли між собою», – повідомили в Департаментів стратегічних розслідувань Нацполіції в понеділок, 28 жовтня.

Під час однієї з таких поїздок правоохоронці затримали пʼятьох учасників злочинної групи.

«Вони як раз зливали пальне з локомотива тепловоза під час його стоянки на залізничній станції у Чортківському районі. На місці затримання поліцейські вилучили 19 каністр із майже 600 літрами викраденого дизпалива», – додали в Департаментів стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці провели 19 обшуків в локомотивному депо, проживання чоловіків та зберігання пального, а також в автомобілях. Під час обшуку вилучили ще понад 2000 літрів дизельного пального, десятки порожніх каністр, засоби для зливу палива, гроші та «чорнові» записи.

Двом машиністам тепловоза, їх помічникам та майстру цеху повідомлено про підозру у складі організованої злочинної групи за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Підозрюваним може загрожувати до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.