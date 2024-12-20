Приміщення установи знаходиться в центрі Тернополя

Приміщення Тернопільського лікарсько-фізкультурного диспансеру чиновники облдержадміністрації планують передати ветеранам. Лікувальну установу хочуть реорганізувати через її збитковість і приєднати до обласної дитячої лікарні. Керівництво закладу та пацієнти виступають проти такого рішення, адже диспансер обслуговує 28 спортивних шкіл міста та області. В Тернопільській облраді ZAXID.NET зазначили, що ситуацію будуть вивчати на двох профільних комісіях.

Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер єдиний в області. Розташований він в приміщенні в центрі Тернополя за адресою вул. Старий ринок, 1а. Установа працює вже понад 40 років і тут здійснюють обстеження та лікування учнів спортивних шкіл, кандидатів в майстри спорту та майстрів спорту, видають допуски до змагань. В коментарі «Суспільне. Тернопіль» медичний директор закладу Станіслав Ставський, що на обслуговуванні в диспансері перебувають майже 5 тисяч дітей.

«У нас на обслуговуванні є 28 спортивних шкіл, які розміщені в місті і області. Ми також виїжджаємо в райони для обстеження дітей. Цього року вже обстежили дітей в 10 районах. У нас є база даних про цих дітей, є в них медичні картки, все на обліку, все контролюється, цих всіх дітей знають спортивні лікарі», – розповів Станіслав Ставський.

Це єдиний заклад в області, який має право офіційно надавати допуск до змагань і занять спортом. Про те, що установу планують об’єднати з іншою, дирекцію повідомили на початку грудня. В комунальний заклад облради з Тернопільської ОВА направили лист щодо реорганізації. Також про це сповістили профільні комісії Тернопільської обласної ради. В документі йдеться про те, що диспансер збитковий, його планують реорганізувати через приєднання до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Також в листі зазначається, що «враховуючи звернення управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації пропонуємо передати наявне нерухоме майно КНП "Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" на баланс комунальної установи Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний центр сприяння територіальній обороні».

Директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко зазначила, що заклад збитковий через те, що має контракт з НСЗУ лише по одному пакету медичних гарантій, а саме по амбулаторному лікуванню, і не може заробляти на себе самостійно.

«Фізкультурний диспансер отримав у минулому році від НСЗУ всього 513 тисяч гривень, коли фонд заробітної плати його становить 300 тисяч гривень. Інші кошти, а це 2,9 мільйона були виплачені з обласного бюджету, де 2,5 млн пішли на заробітну плату, а інші кошти пішли на комунальні послуги. Таким чином заклад не має можливості вкладати кошти, розвиватися, покращувати свою медичну послугу», – повідомила Ольга Ярмоленко.

Окрім того, за словами директорки департаменту, зараз адміністрація шукає вільне приміщення для ветеранського простору, в який хоче об’єднати усі військові та ветеранські організації. Раніше ветерани та частина депутатів Тернопільської облради планували вилучити одне з приміщень в Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Однак студенти, викладачі та активісти виступили проти такого рішення. Тому адміністрація на прохання ветеранів почала шукати вільні приміщення в центрі Тернополя.

«До нас звернувся департамент ветеранської політики ОВА з проханням, чи є можливість вільних площ в закладах охорони здоров’я, закладах, які вже на стадії ліквідації, для розгортання ветеранського простору для будинку ветерана в Тернопільській області. Враховуючи ці складові, запропонували приєднати юридичну особу фізкультурний диспансер, працівників з їхніми матеріальними засобами до обласної дитячої клінічної лікарні, а нерухоме майно передати закладу обласної ради, на баланс комунальної установи Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний центр підтримки територіальної оборони"», – розповіла Ольга Ярмоленко.

В Тернопільській облраді ZAXID.NET прокоментували цю ситуацію. Голова депутатської комісії з питань законності облради Олег Сиротюк зазначив, що поки що дане питання, з яким звернулася до облради військова адміністрація, не розглядалася на профільних комісіях – соціально-економічного розвитку та медичної. Тому поки що, за словами Олега Сиротюка, це коментувати зарано.

Однак депутат вважає, що реорганізовувати єдиний в області лікарсько-фізкультурний диспансер недоцільно.

«Цей заклад займається виключно спортивною медициною, а питання з нею стоїть гостро. Закон "Про фізичну культуру і спорт" передбачає, що всі учасники спорту, фізичної культури повинні проходити спеціалізовані медичні огляди і отримувати допуск від лікарів спортивної медицини. В цьому закладі є лікарі спортивної медицини, які проводять огляди як учнів, так і студентів, які займаються фізичною культурою і спортом. Так само проводять огляди спортсменів», – розповів Олег Сиротюк.

За словами депутата, із закладом сталася така ситуація, що через медичну реформу ця установа не може отримати необхідні пакети від Національної служби здоров’я і тому в нього змішане фінансування – з державного і обласного бюджетів.