Студенти вийшли з плакатами та грали на інструментах біля будівлі коледжу

Студенти Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької 22 листопада вийшли на пікет під будівлю навчального закладу на бульварі Тараса Шевченка, 17. Коледж орендує цю будівлю в Тернопільської облради вже два роки, проте в листопаді депутати почали підготовку рішення про передачу її в оренду спілкам та організаціям ветеранів і учасників бойових дій. Студенти коледжу під час пікету грали на музичних інструментах, тримали плакати, скандували, що для навчання їм необхідне це приміщення, та просили обласну раду не змінювати орендаря.

Будівля розташована в центрі міста поруч з обласним драматичним театром. Це колишнє приміщення обласної державної телерадіокомпанії площею майже 5000 м2 з великою концертною залою, що вміщує понад 400 глядачів. Два роки будівлю Тернопільська облрада передала в оренду мистецькому коледжу. Студенти навчаються тут, проводять репетиції музичних гуртів та оркестрів. Окрім цього приміщення, в навчального закладу є ще три корпуси: центральний корпус на вул. Паращука, 4 та ще два – у парку «Сопільче» та неподалік парку ім. Т. Шевченка. Загалом у коледжі навчається приблизно 300 студентів.

У коледжі розповіли «Суспільне. Тернопіль», що закладу потрібна ця будівля, адже вона має велику сцену. В інших корпусах такої немає.

«Ця сцена – єдина в Тернополі, яка може повноцінно розмістити оркестр будь-якого розміру. Тут може розміститись і народний оркестр, симфонічний, духовий оркестр. Ми вже тут проводили проєкт "Меса-танго", який об’єднував оркестр, хор і солістів. Було 90 людей на сцені і 460 людей в залі. Інші зали, які в нас є, вміщають лише до 50 людей разом з глядачами», – сказав викладач коледжу Андрій Мазепа.

За словами в. о. директора мистецького коледжу Сергія Маловічка, інформацію про те, що цю будівлю планують передати управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації, озвучили на останній сесії облради. Ініціатором пропозиції став депутат Василь Деревляний, який підтвердив це ZAXID.NET.

«В області є понад 30 тисяч ветеранів та більше 30 різних ветеранських спілок та організацій учасників бойових дій. Ці люди не мають, де збиратися, вирішувати нагальні питання і проблеми. Тому Рада ветеранів зустрілася з в. о. голови облради Володимиром Болєщуком і просила про виділення якогось приміщення. Найкраще підходить будівля колишньої телерадіокомпанії, оскільки вона в центрі, поруч з усіма адміністративними будівлями. Ми оглянули її і побачили, що заняття студенти проводять лише в кількох кабінетах і в залі. Тож ми запропонували іншу частину приміщень передати ветеранам», – розповів Василь Деревляний.

За словами обласного депутата, ці приміщення наразі в незадовільному стані, частина даху протікає, ремонт давно не проводився, а будівля не опалюється. Передача її в оренду комунальному підприємству допомогла б зберегти заклад.

«На наступну сесію обласної ради ми підготували проєкт про створення комунального підприємства Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний дім ветерана”. До нього увійдуть всі спілки, громадські організації ветеранів, військових, матерів загиблих військовослужбовців. Потім ми проситимемо, щоб це приміщення передали комунальному підприємству», – зазначив Василь Деревляний.

Депутат також додав, що вони не виганяють студентів та викладачів на вулицю, а згjдні надавати концертнe залe та частину приміщень до 200 м2 в оренду для занять.