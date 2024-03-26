На Тернопільщині працівників поліції, які перебувають на роботі і позаробочий час в стані алкогольного сп’яніння, звільнятимуть і одразу мобілізовуватимуть в ЗСУ. В області за такою схемою вже мобілізували 6 поліцейських. Ці обмеження започаткували з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак діяти вони почали з 2024 року.

Розпорядження щодо посилення перевірок серед працівників видав керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Після його призначення на посаду начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області, Сергій Зюбаненко зазначив, що поліцейським під час воєнного стану забороняється вживати алкоголь, навіть у позаробочий час та у вихідні дні.

Однак з початку року внутрішня інспекція поліції виявила, що 6 правоохоронців перебували в стані алкогольного сп’яніння вдома, або поза роботою. Їх звільнили, а через два дні чоловіки вже отримали повістки для проходження військово-лікарської комісії та відправки в ЗСУ.

«В нас запроваджена зараз така система. Працівники інспекції оголошують збір особового складу по тривозі та мають право спеціальним приладом Drager перевіряти поліцейських чи вживали вони алкоголь. У випадку, якщо факт сп’яніння співробітника поліції підтвердився, його одразу звільняють з роботи», – зазначили ZAXID.NET в прес-службі поліції Тернопільщини.

Відомо, що нещодавно працівники інспекції зафіксували, що один поліцейський Шумського відділення поліції був в стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка звільнили і він вже отримав повістку. Такий же випадок трапився з правоохоронцем в Зборівській громаді. Він перебував напідпитку на вихідних вдома. Під час проходження експертизи за допомогою пристрою Drager сп’яніння в чоловіка підтвердилося. Поліцейського звільнили і також вручили повістку.