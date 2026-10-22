Працівники ТЦК підвезли його до моста в Козовій та відпустили

На Тернопільщині розшукують 55-річного чоловіка, якого військовослужбовці ТЦК забрали для перевірки документів у військкомат, а згодом відпустили. У ТЦК його доньці повідомили, що батька довезли до моста в Козовій та відпустили. Далі він нібито пішки через поля пішов до свого села, однак зник безвісти. Чоловіка шукають з 14 жовтня.

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Родичі Миколи Новоринського звернулися в поліцію, а також опублікували дописи в соціальних мережах. Донька зниклого Марія Бохна розповіла ZAXID.NET, що її батько проживає в селі Конюхи Козівської громади. Зі слів односельців, 14 жовтня дві жінки-військовослужбовиці ТЦК забрали її батька та повезли до селища Козова. Оскільки чоловік не мав при собі документів, його особу встановлювали в центрі громади. Після перевірки в ТЦК Миколу Новоринського відвезли до моста в Козовій та відпустили.

«У нього третя група інвалідності. Він на одне око сліпий повністю, а інше око ще трохи бачить. Проблема з одним оком ще з дитинства. Військовослужбовці ТЦК його вже кілька разів забирали й відпускали, але він приходив додому. А цього разу його ніде немає», – розповіла донька.

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Рідні чоловіка припускають, що він міг йти через села Геленки, Олесине, Вимислівка, Заберізки, Глинна, Хоростець, Хоробрів або Августівка. Також міг звернути на село Заберізки та піти полями у напрямку села Конюхи. Відстань від Козової до Конюх – близько 30 км.

«Мобільного телефону при собі він не мав, тому зв’язатися з ним неможливо. Восьмий день поспіль ми не маємо жодної звістки про його долю та дуже хвилюємося за його життя і здоров’я. У середу, 21 жовтня, я об’їздила всі поля з працівниками поліції, але ми його ніде не знайшли», – додала Марія Бохна.

Миколу Новоринського шукають вже восьмий день

21 жовтня поліція Тернопільської області також повідомила про пошуки Миколи Новоринського. «Чоловік середньої статури. Був одягнений у чорну кепку, темно-синю кофту з написом на грудях та синю жилетку з логотипом Nike. За наявною інформацією, 15 жовтня після обіду чоловіка бачили в с. Заберізки», – зазначили правоохоронці.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП ZAXID.NET підтвердили інформацію, що 14 жовтня Миколу Новоринського доставляли до районного військкомату в Козовій. Військовослужбовці уточнили його дані та відпустили. Чоловіка підвезли до автозаправної станції GreenWave.

«Під час заходів оповіщення мобільна група ТЦК взаємодіяла з громадянином, про якого йдеться. Уточнили його військово-облікові дані. Рішення про його призов на військову службу не приймалося. Того ж дня, на його особисте прохання, мобільна група доставила чоловіка до автозаправної станції GreenWave поблизу селища Козова. Після цього група продовжила рух за визначеним маршрутом», – розповів начальник комунікації Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Сененький.

Рідні Миколи Новоринського просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування чоловіка, звертатися у поліцію або телефонувати за номером: +380 (98) 626-52-28.