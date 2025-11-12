На Тернопільщині ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора подали позов до суду, щоб зупинити ліквідацію Гримайлівської санаторної школи-інтернату. Тут навчаються діти, які мають хвороби травної системи, також вони можуть тут пройти лікування і реабілітацію. Однак депутати Тернопільської облради прийняли рішення про ліквідацію закладу. Суд скасував рішення.

Гримайлівська санаторна школа-інтернат – це комунальна установа Тернопільської обласної ради, заснована у 1961 році. За даними Education.ua, зараз тут навчається орієнтовно 100 дітей, працює 28 співробітників. Навчальний заклад має сім класів.

У червні 2025 року депутати Тернопільської обласної ради прийняли рішення про ліквідацію навчального закладу без погодження з Міністерством освіти і науки й без громадських обговорень, що порушило права дітей та інтереси громади, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Аби скасувати ліквідацію санаторної школи, прокурори звернулися до суду. Суд першої інстанції та апеляція повністю задовольнили вимоги прокуратури. Згідно з ухвалою суду, школу виключили зі стану припинення у державному реєстрі.