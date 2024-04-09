На Тернопільщині засудили чоловіка, який пропонував хабар фермеру за бронь від війська. Житель Збаража під час зустрічі з директором сільськогосподарського підприємства запропонував йому 500 доларів за посаду тракториста з наданням бронювання. Фермер на це не погодився, а заявив в поліцію на збаражчанина.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що о 9:30 22 січня 2024 року обвинувачений Іван Сліпець домовився про зустріч в Збаражі з керівником Фермерського господарства «ПодолянкаК». Фермер приїхав до центру громади і до нього в машину сів обвинувачений.

«Чоловік запропонував директору підприємству 500 доларів в якості неправомірної вигоди у власних інтересах. Він хотів офіційно працевлаштуватися на роботу на посаду тракториста, з наданням бронювання від мобілізації», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 18 березня.

Керівник фермерського господарства не прийняв пропозицію Івана Сліпця та через деякий час повідомив про цей факт у підрозділ поліції. В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік пояснив, що він дійсно хотів уникнути мобілізації, а тому звернувся до фермера. Керівник підприємства його пропозицію не прийняв, йому не зателефонував, а на наступний день до нього приїхали працівники поліції і він про це все їм розповів.

У вчиненому житель Збаража щиро розкаявся та попросив його суворо не карати. Суддя Збаразького районного суду Богдан Олещук визнати винним чоловіка і призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 100 годин. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.