Чоловіку, який планував ухилитися від служби, тепер загрожує 2 роки в'язниці

На Тернопільщині чоловік запропонував 500 доларів фермеру за те, щоб той забронював його від мобілізації. Чоловік прийшов до підприємця з пропозицією взяти його на роботу і оформити бронювання в місцевому ТЦК. Гроші підприємець не взяв, а про прохання місцевого жителя повідомив в поліцію.

Оформити для нього бронь від мобілізації в ЗСУ запропонував аграрію житель Збаража. Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік ніде не працював, але вирішив працевлаштуватися до одного із місцевих фермерів. Він просив підприємця, аби той взяв його до себе на роботу та оформив бронь від мобілізації.

«Щоб підприємець охоче зголосився на його пропозицію, він обіцяв заплатити 500 доларів. Фермер йти на злочин відмовився і повідомив про даний факт працівників поліції», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 7 лютого.

Правоохоронці оголосили про підозру жителю Збаража відповідно до ст. 368-3 Кримінального кодексу. Чоловік вчинив підкуп юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. За таке йому тепер загрожує покарання у вигляді обмеження волі до двох років.