Підозрюваного затримали в Золочеві Львівської області

Військовослужбовець з Тернопільщини за 8500 євро пообіцяв знайомому допомогти уникнути призову. Солдат запевнив, що може зняти чоловіка з розшуку як особу, яка переховується від мобілізації, виготовити усі необхідні меддовідки про непридатність, а пізніше взагалі зняти з військового обліку. Працівники СБУ та поліції затримали військового в Золочеві під час того, як він отримав другу частину грошей.

За даними слідства, військовослужбовець родом з Львівської області, однак службу проходив в одній з тернопільських військових частин. З ним зв’язався його знайомий, який попросив допомогти уникнути призову. Солдат погодився допомогти за винагороду. Свої послуги він оцінив в 8500 євро. Спочатку зловмисник пообіцяв знайомому виготовити медичні довідки про непридатність за станом здоров’я.

«Чоловік розповів, що має різноманітні зв’язки та може вплинути на працівників ТЦК і членів військово-лікарської комісії», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в п’ятницю, 2 лютого.

Військовослужбовець попросив клієнта перекинути на його рахунок 21 тис. гривень як аванс. Також під час телефонної розмови додав, що він зможе зняти знайомого з розшуку як особу, яка переховується від мобілізації та надалі взагалі зняти з військового обліку, додали в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Під час слідчих дій працівники СБУ та поліції задокументували отримання 21 тис. грн авансу на картковий рахунок солдата. Затримали його 31 січня в Золочеві Львівської області, коли він отримав решту суми неправомірної вигоди – 8000 євро.

Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомив військовослужбовцю військової частини про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою). Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.