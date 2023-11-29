Чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення

На Буковині військовослужбовець разом зі своїм спільником за гроші допомагав ухилянтам потрапити до Молдови. Чоловік організував нелегальний канал переправлення в обхід державних прикордонних пунктів пропуску. Вартість своїх послуг військовослужбовець оцінював від 2500 до 10000 доларів США. Організатора разом з трьома чоловіками призовного віку затримали прикордонники за кількасот метрів від державного кордону.

Під час розслідування справи правоохоронці з’ясували, що організував нелегальний канал переправлення ухилянтів до Молдови 37-річний військовослужбовець. До незаконного бізнесу він залучив ще одного спільника, який підшукував клієнтів та пропонував чоловікам призовного віку перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

«Підозрюваний та його помічник забезпечували оформлення фіктивних документів, проводили інструктажі, призначали зустрічі, роз’яснювали правила, а для конспірації використовували підставні телефонні номери», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За нелегальний перетин кордону чоловіки призовного віку мали б заплатити від 2500 до 10 000 доларів США.

Під час обшуку автомобіля поліцейські виявили чимало іноземної готівки

Правоохоронці викрили військовослужбовця та ще трьох ухилянтів під час того, як вони мали перетнути кордон з Молдовою. Автомобіль організатора зупинили й обшукали, а чоловіків затримали.

Наразі вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу. Перевіряється причетність до вчиненого і інших осіб. Прокурори Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру військовослужбовцю та його спільнику за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.