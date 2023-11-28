Чоловіка разом з його 19-річним «клієнтом» зловили за кілька метрів від кордону з Молдовою

На Буковині правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення ухилянтів за кордон, які за свої послуги брав лише 8 тис. гривень з «клієнта». Буковинця разом з одним із чоловіків призовного віку затримали за кілька десятків метрів від Молдови. Тепер організатору загрожує до 9 років ув’язнення.

Порушника та його «клієнта» виявили на околицях міста Сокиряни Дністровського району. «Перед лінією розмежування державного кордону України і Республіки Молдова прикордонний наряд викрив 19-річного чоловіка та організатора нелегального бізнесу. Для документування протиправних дій буковинців прикордонники викликали на місце події слідчо-оперативну групу Дністровського районного відділу поліції», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 28 листопада.

Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували, що організатор – 29-річний житель Новодністровська. Чоловік за 8 тисяч гривень погодився допомогти перетнути державний кордон військовозобов’язаному громадянину. Наразі правоохоронці з’ясовують можливих спільників чоловіка, які причетні до нелегального каналу переправляння ухилянтів. Також поліцейські розслідують, скільком ухилянтам допоміг житель Новодністровська.

Слідчі поліції повідомили організатору нелегального перетину кордону про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.