Обвинувачений був раніше судимий за крадіжки

На Буковині одного з організаторів каналу переправлення ухилянтів за кордон засудили до 4 років ув’язнення. Чоловік допомагав переправляти «клієнтів» своїм автомобілем по лісових дорогах, а потім пояснював, як залишок шляху дістатися до кордону по Google картах. Свою вину в суді обвинувачений визнав повністю і розкаявся.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що обвинувачений та ще кілька чоловіків, провадження проти яких виділене в окрему справу, організували незаконний канал переправлення ухилянтів в Румунію. Підсудному відвели роль транспортера. Чоловік мав забирати ухилянтів з автозаправки в Чернівцях і перевозити в сіл Тереблече та Тарашани. Потім пояснювати їм на інтернет-картах, якими саме стежками вони мають перебратися в іншу країну.

24 квітня 2023 року двоє чоловіків призовного віку зустрілися з одним із організаторів в Чернівцях і передали йому кошти в розмірі 6600 доларів США.

«26 квітня 2023 року приблизно о 22:00 обвинувачений на автомобілі марки ВМW Х5 іноземної реєстрації приїхав на територію АЗС «ПП Оіл». там він зустрів одного клієнта, а пізніше в Чернівцях забрав ще одного ухилянта. Усі вони разом поїхали в бік села Тереблече Чернівецького району. По дорозі в селі Тарашани обвинувачений зупинив автомобіль та на карті Google maps на смартфоні ухилянта показав маршрут руху з метою перетину державного кордону України», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 22 листопада.

«Клієнти» вийшли з машини і вже через годину їх за 500 метрів від державного кордону зупинив прикордонний патруль. В суді обвинувачений свою провину визнав повністю, розкаявся. Організатор спільно із захисником та прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури уклали угоду про визнання винуватості.

Суддя врахував те, що обвинувачений самостійно погодився перерахувати грошову допомогу на ЗСУ в розмірі 50 тис. грн, а також те, що він має інвалідність 3 групи. Однак суд визнав винним чоловіка та, з огляду на те, що він вже раніше був судимий за крадіжку, призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 4 роки. Вирок може бути оскаржений в апеляції.