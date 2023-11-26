Чоловік вирушив у високогір’я у хуртовину без належного спорядження

Прикордонники та рятівники Закарпатської області відшукали 40-річного жителя Дніпра, який в негоду два дні блукав Мармароським хребтом в кросівках і без спорядження. Чоловік сподівався, що його порятують румунські прикордонники, однак ті передали інформацію українським колегам. Згодом «турист» зізнався, що хотів нелегально потрапити за кордон. Про це ввечері 26 листопада повідомили у Держприкордонслужбі.

«Саме румунським прикордонникам надійшло повідомлення із геоданими місцезнаходження чоловіка, які вказували про його перебування на території України. Через сподівання, що його шукатимуть румунські рятувальники, які згодом доставлять його прямісінько у Румунію, чоловік і зателефонував лише їм», – зазначено у повідомленні.

Однак на пошуки заблукалого вирушили прикордонники закарпатського відділу «Ділове» та фахівці гірського пошуково-рятувального відділення. Вони дізналися, що людина, яка потребує допомоги, перебуває на горі Піп Іван Мармароський. Пошуки були дуже складні через погодні умови, просування ускладнював високий сніговий покрив, погана видимість та повалені дерева, тож від використання автомобільної техніки довелося відмовитися.

Врешті чоловіка виявили за 3 кілометри від кордону. Він був без належного спорядження, у джинсах та кросівках. Також українець обурився, що йому довелося довго очікувати на допомогу.

«Спочатку громадянин не був задоволений появі українських правоохоронців, адже розраховував на порятунок від румунських, а тому й пояснювати мету свого перебування в горах відмовлявся. Згодом зізнався у намірі потрапити до Румунії. Наразі, після 2 діб мандрувань, “турист” у лікарні, його стан задовільний», – повідомили у ДПСУ.

Прикордонники встановлюють осіб, які можуть бути причетними до організації незаконної і небезпечної подорожі українця. До слова, 25 листопада на Закарпатті затримали трьох мешканців Рахівського району, які спроваджували чоловіків у Румунію через високогір’я.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні помер 46-річний житель Дніпропетровщини, якого без свідомості знайшли у високогір’ї Рахівського району закарпатські прикордонники. Чоловік більше трьох діб блукав у горах і нічого не їв. При собі він мав паспорт громадянина України, а також посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Чоловік помер від переохолодження та ниркової недостатності.