Мешканців прикордонного села затримали, коли вони везли ухилянта до кордону

Закарпатські прикордонники 25 листопада затримали трьох мешканців Рахівського району, які заробляли на незаконній переправі ухилянтів за кордон. Вони спроваджували чоловіків у Румунію через високогір’я, що є дуже небезпечним.

Оперативники відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону отримали попередню інформацію про можливе незаконне переміщення людей через кордон і затримали трьох молодиків, які мали намір переправити в Румунію 26-річного жителя Сваляви. Їхній автомобіль ВАЗ-2109 прикордонники зупинили о 2-й годині ночі 25 листопада на околиці села Богдан.

«Усі троє переправників є жителями села Богдан. Найстаршому із ділків 21 рік, ще двом по 19. За 2 тисячі доларів горе-бізнесмени пообіцяли 26-річному жителю Сваляви завести його через високогір’я у Румунію», – повідомили у ДПСУ.

За спробу незаконного порушення кордону на порушників склали протоколи за ст.204-1 КУпАП. Окремо у поліцію скерували інформацію про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що карається ст. 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні помер 46-річний житель Дніпропетровщини, якого без свідомості знайшли у високогір’ї Рахівського району закарпатські прикордонники. Чоловік більше трьох діб блукав у горах і нічого не їв. При собі він мав паспорт громадянина України, а також посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Чоловік помер від переохолодження та ниркової недостатності.