Зв'язок з чоловіком був відсутній, його координати дав колега

Гірські рятувальники івано-франківського підрозділу ДСНС ввечері 25 листопада шукали на найвищій вершині України туриста, що заблукав. Він спускався з Говерли «синім маршрутом». Через ускладнення погодних умов чоловік заблукав та не міг самостійно продовжити рух.

«Зв’язок із заблукалим був відсутнім, а про необхідну допомогу в пошуках повідомив його колега. Гірські рятувальники, які були залучені для пошуково-рятувальних робіт, невдовзі розшукали туриста та супроводили до НСБ “Заросляк”», – розповіли у ДСНС Івано-Франківської області.

Рятувальники нагадують, що зараз сходження у гори не є безпечним, адже напередодні оголосили штормове попередження.

«Існує загроза сходження лавин, а також суттєво знизилася температура повітря до 12 градусів морозу, тому просимо утриматись від туристичних походів під час погіршення погодних умов», – наполягають у ДСНС.

Особливо небезпечно у районі Чорногірського масиву. Там на схилах гір – перша ступінь лавинної небезпеки.

У випадку непередбачуваних ситуацій у горах рятувальники радять користуватися додатком «Порятунок у горах». Він призначений для зв’язку з рятувальною службою: голосових дзвінків, передачі сигналів SOS із географічними координатами.

Нагадаємо, ДСНС попередила, що 26-27 листопада на Україну насувається негода. Ускладнення погодних умов очікують практично на всій території, в Карпатах пориви вітру 25-30 м/с ще від п’ятниці (І рівень небезпечності). Усі профільні служби готуються реагувати на погіршення погодніх умов та усувати наслідки.