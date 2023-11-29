Упункт пропуску «Чоп» чоловік прибув потягом «Київ – Відень»

Прикордонники Чопського загону затримали 30-річного жителя Київщини, який намагався за хабар перетнути кордон потягом «Київ – Відень». У чоловіка були підроблені документи про непридатність до військової служби. Проти ухилянта порушили три кримінальні справи.

Як повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 листопада, у пункт пропуску «Чоп» чоловік прибув потягом «Київ – Відень». Разом з паспортом житель Київщини пред’явив прикордонникам пакет документів про непридатність до військової служби.

«Однак під час їх перевірки в інспектора виникли сумніви щодо дійсності наданих пасажиром тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки ВЛК, тож вирішили ретельніше вивчити обставини отримання паперів. Під час бесіди чоловік не орієнтувався, де і коли проходив медичне обстеження та де отримував документи», – інформують у Держприкордонслужбі.

Прикордонники, зв’язавшись з районним центром комплектування, дізналися, що чоловіку не видавали документів про виключення з військового обліку, а, навпаки, не змогли його знайти, щоб видати повістку.

«Згодом пасажир зізнався, що придбав фальшивки через соцмережі за 7000 доларів США. Коли зрозумів, що обманом не зможе перетнути кордон та щоб уникнути кримінальної відповідальності за використання підроблених документів, правопорушник за наставництвом дружини спробував підкупити прикордонника, поклавши на стіл 2000 доларів США», – розповіли в ДПСУ.

Ухилянта затримали і передали поліції. Проти нього порушили три кримінальні справи за пропозицію хабара, підробку документів та ухилення від призову.