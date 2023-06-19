Наразі вирішують питання про обрання віськовому запобіжного захисту

Колишній керівник районного військкомату допоміг своєму знайомому виїхати за кордон. Військовослужбовець видав довідку військово-лікарської комісії про не придатність до служби. З цим документом чоловік призовного віку вільно виїхав в країну Євросоюзу під час дії воєнного стану.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому керівнику самостійного відділу районного комісаріату Тернопільського обласного військового комісаріату, який зараз обіймає посаду заступника командира батальйону однієї з військових частин. Підполковник кілька місяців тому на прохання свого знайомого видав довідку військово-лікарської комісії про те, що останній тимчасово не придатний до військової служби. З цим документом житель Тернопільщини вільно перетнув державний кордон і виїхав в країну Євросоюзу.

«За даними слідства, підозрюваний організував видачу довідки військово-лікарської комісії військовозобов’язаному чоловіку про тимчасову непридатність до служби. Це дало йому підстави перетнути державний кордон під час дії воєнного стану», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Працівники поліції, прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили підозру підполковнику за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Слідство встановлює всі обставини цієї справи. Зокрема, як саме військовослужбовцю вдалося домовитися зі складом військово-лікарської комісії про заочну видачу довідки придатному до служби чоловіку. Також наразі вирішується питання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу. Якщо його вину доведуть, то йому загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.