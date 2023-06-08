Правопорушника затримав справжній патруль поблизу огорожі з Румунією

В Чернівецькій області затримали псевдо-прикордонника, який допомагав ухилянтам перетинати державний кордон з Румунією. Чоловік одягав форму Державної прикордонної служби і думав, що таким чином зможе уникнути відповідальності.

Прикордонний патруль 25 березня цього року помітив біля огорожі на кордоні з країною ЄС трьох чоловіків. Один з них був одягнутий в форму прикордонної служби. Під час розмови військовослужбовці з'ясували, що двоє чоловіків призовного віку хотіли перебратися з України в Румунією, а третій, який видавав себе за прикордонника, допомагав їм у цьому.

Загін прикордонної служби затримав порушників, доставив їх у пункт перетину і викликав слідчо-оперативну групу. Під час слідства з'ясувалося, що за псевдо-військового себе видавав 57-річний житель Буковини. Він разом ще з одним спільником за гроші допомагав чоловікам призовного віку потрапити за кордон.

«За даними слідства, 57-річний житель прикордонного села налагодив незаконну схему прибутку від переправлення чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску через держкордон. За 6000 доларів США чоловік організував незаконне переправлення до Румунії двох людей. Як прикриття зловмисник використовував форму з розпізнавальними знаками ДПС», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Правоохоронці зараз встановлюють спільника, який допоміг 57-річному правопорушнику та двом ухилянтам добратися на автомобілі до кордону. Затриманому псевдо-прикордоннику вже пред'явили підозру ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України). А обвинувальний акт Чернівецька окружна прокуратура передала до суду.