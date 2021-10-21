Батьки зверталися в лікарню в приймальне відділення, черговий лікар оглянув дитину, але не виявив серйозної загрози життю і здоров'ю

В Кременецькому районі від ускладнень коронавірусу померло тримісячне немовля. За інформацією ZAXID.NET, дитина померла не у лікувальному закладі, а вдома, де проживала разом з мамою. Відомо також, що батьки один раз зверталися у приймальне відділення Кременецької районної лікарні.

Смерть немовляти ZAXID.NET підтвердила головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. «Дитина віком до трьох місяців не госпіталізовувала в лікарню, вона померла вдома», – уточнила Оксана Чайчук.

Лікарі бригади швидкої Кременецького району лише констатували смерть немовляти. Патронаж і нагляд з немовлям мала б здійснювати первинна ланка медицини в Кременецькому районі. Директор Кременецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Віталій Корнійчук розповів журналістам ZAXID.NET, що йому відомо про такий випадок. Але порадив звернутися до керівництва райлікарні. «Батьки до нас не зверталися. Ця дитина зі сім'єю проживала в селі Андруга. Ми навіть не знали, що в них є хвора дитинка. Знаю, що батьки возили дитину на огляд в приймальне відділення Кременецької райлікарні ще 14 жовтня, у вихідний день», – розповів Віталій Корнійчук.

Керівництво Кременецької райлікарні підтвердило, що батьки з немовлям приїжджали в чергове приймальне відділення. «Вони дійсно були в нас. Черговий педіатр оглянула дитину, зауважень не було серйозних, порадила міряти температуру три рази і звернутися наступного дня до їхнього сімейного лікаря, щоб сімейний призначив відповідні ліки. Первинна ланка медицини повинна здійснювати нагляд за маленькими дітьми до року. Чому це не було зроблено не знаю», – головний лікар Кременецької райлікарні Павло Кісіль.

Через смерть немовляти у Тернопільській ОДА зібрали нараду, після якої призначать перевірку, щоб з'ясувати причини, чому не був здійснений відповідний нагляд за немовлям.

Також додамо, що Тернопільщина за виявленням кількості хворих на коронавірус наближається до високих показників весни 2021 року. Зокрема, за 20 жовтня було виявлено 785 нових випадів коронавірусної хвороби. А у травні цього ж року найвищий показник був на рівні 796 випадків за добу.

Також за 20 жовтня зафіксували п'ять летальних випадків. «Від ускладнень померли жінка 73 р., Тернопільський район; жінка 81 р., Тернопільський район; дитина до 3 місяців, Кременецький район; жінка 64 р., м. Чортків; жінка 74 р., м. Кременець», – повідомляють в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом за 20 жовтня від коронавірусу одужало – 357 осіб, а було проведено досліджень методом ПЛР – 2 295 разів.