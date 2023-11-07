Випадок небезпечної недуги зафіксували в Зборівській школі №2

На Тернопільщині закрили школу через виявлений випадок гепатиту А серед шкільного колективу. На небезпечну недугу захворіла працівниця харчоблоку. У Зборівській громаді вирішили на період карантину відправити школярів на дистанційне навчання.

У Зборівській територіальній громаді 3 листопада виявили випадок захворюваності на гепатит А. Захворіла на недугу жителька громади. Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській міській раді з’ясувалося, що жінка працює в місцевій школі №2 в харчоблоці.Вона ймовірно контактувала з учнями і рештою шкільного персоналу.

«Аби запобігти поширенню хвороби зборівську школу № 2 перевели на дистанційне навчання. Від 8 до 17 листопада на дистанційне навчання перевели учнів Зборівської школи №2», – повідомили у Зборівській міській територіальній громаді у вівторок, 7 листопада.

Відомо, що захворілу жінку госпіталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. За родичами та людьми, з якими вона контактувала, медики встановили нагляд.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на гепатит А. 24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А – захворювання печінки, спричиненого вірусом. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.