Ввечері неділі на трасі Львів – Луцьк автомобіль збив 62-річного чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Він зазнав травм та був доставлений у лікарню.

Аварія трапилась 4 грудня близько 18:40 на трасі Львів – Луцьк у селі Ременів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій авто Volkswagen Golf, 43-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, місцевого мешканця віком 62 роки, який переходив дорогу в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Аварія трапилась у межах пішохідного переходу

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.