Павло Рябчук раптово вибіг на проїзну частину вул. Широкої, де його збив автомобіль Renault Trafic

Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка, який раптово вибіг на дорогу та потрапив під мікроавтобус, винним у порушенні ПДР. Суд оштрафував його на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась пізно ввечері 23 жовтня на вул. Широкій, що на Левандівці. Павло Рябчук раптово вибіг на проїзну частину дороги, яка має чотири роздільні смуги, де його збив мікроавтобус Renault Trafic. Унаслідок ДТП авто отримало механічні пошкодження, а пішохід після огляду медиків відмовився від госпіталізації.

На Павла Рябчука склали протокол про адміністративне правопорушення, оскільки аварія трапилась через порушення ним ПДР. У суді він визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Галайко визнала Павла Рябчука винним у порушенні ПДР та оштрафувала на 850 грн, він також має сплатити 496 грн судового збору.

Як писав ZAXID.NET, останнім часом суди все частіше штрафують пішоходів за порушення ПДР та спричинення аварій. Водії також відсуджують компенсації за пошкоджені унаслідок ДТП авто.