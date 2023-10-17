У Львові на проспекті Шевченка, проспекті Свободи, у сквері «На Валах» та на площі Підкови упродовж 17-18 жовтня висадять 41 кліматичне дерево. Висадка дерев проводиться за благодійні кошти, частина яких перераховується на закупівлю дронів для ЗСУ.

У вівторок, 17 жовтня, 10 нових дерев висадили на проспекті Шевченка – це ясені «Атлас» і груші «Шантеклер», повідомляє прес-служба ЛМР. На інших вулицях Галицького району також висадять ясени, клени-явори, липи, ліріодендрони і ялинку. Дерева висаджуються з ініціативи ГО «Добро. Дій». Оскільки в центрі Львова є багато підземних комунікацій, до визначення місць для висадки залучені садівниця Галицького району Оксана Софіянчук, управління екології, управління архітектури та комунальні служби міста.

«Було бажання висадити нові саджанці саме в тих місцях, де дерев зовсім немає. Ці дерева будуть допомагати боротися з кліматичними змінами і з тим, щоб тротуар не перегрівався, також вони будуть збільшувати кількість кисню і вбирати пил », – розповідає заступниця керівниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксана Луцко.

ГО «Добро. Дій» залучає спонсорів для придбання та висадки саджанців. Мінімальний внесок – 60 тис. грн. Частина зібраних коштів іде на оплату саджанця, лунки і двох тижнів догляду за деревом. Решта ж перераховуються на закупівлю дронів для потреб військових у проект «Пташки перемоги».

Навесні у межах благодійної акції у центрі Львова висадили 28 дерев. Загалом завдяки проекту вже закуплено 20 FPV-дронів для 24 ОМБР, а скоро організатори придбають ще 30, розповіла представниця ГО «Добро. Дій» Оксана Тиндик.

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