На цукровому заводі у Радехівському районі поміж буряків знайшли п’ять боєприпасів

У бурякопереробному цеху цукрового заводу в c. Павлів Радехівського району виявили 5 підозрілих предметів, схожих на застарілі боєприпаси.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, 4 червня під час чистки лотків в мийному відділенні бурякопереробного цеху, що на пр. Юності, 39, працівники заводу виявили предмети, ззовні схожі на 4 артилерійські снаряди та 1 ручну гранату.

Про небезпечні знахідки повідомили рятувальників. Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України має їх знищити.

Додамо, що за вказаною адресою працює ТОВ «Радехівський цукор».