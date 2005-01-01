На цукровому заводі у Радехівському районі поміж буряків знайшли п’ять боєприпасів

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:514230

До теми

У бурякопереробному цеху цукрового заводу в c. Павлів Радехівського району виявили 5 підозрілих предметів, схожих на застарілі боєприпаси.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, 4 червня під час чистки лотків в мийному відділенні бурякопереробного цеху, що на пр. Юності, 39, працівники заводу виявили предмети, ззовні схожі на 4 артилерійські снаряди та 1 ручну гранату.

Про небезпечні знахідки повідомили рятувальників. Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України має їх знищити.

Додамо, що за вказаною адресою працює ТОВ «Радехівський цукор».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В картоплі на агропромисловому підприємстві на Львівщині знайшли артснаряд ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук