В картоплі на агропромисловому підприємстві на Львівщині знайшли артснаряд

Снаряд лежав поміж картоплі на конвеєрі

Сьогодні, 2 квітня, о 14:37 на складі агропромислового підприємства у Кам’янка-Бузькому районі під час сортування картоплі виявили боєприпас, інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Предмет, схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни, майже не відрізнявся від картоплі, яку сортували на підприємстві працівники. Коли його виявили, про знахідку повідомили у правоохоронні органи.

На місце виїхали спеціалісти центру швидкого реагування ДСНС України, які вилучили та знищили боєприпас.