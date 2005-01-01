В картоплі на агропромисловому підприємстві на Львівщині знайшли артснаряд

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 20:482060

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В картоплі на агропромисловому підприємстві на Львівщині знайшли артснаряд
фото ДСНС
Снаряд лежав поміж картоплі на конвеєрі

Сьогодні, 2 квітня, о 14:37 на складі агропромислового підприємства у Кам’янка-Бузькому районі під час сортування картоплі виявили боєприпас, інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Предмет, схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни, майже не відрізнявся від картоплі, яку сортували на підприємстві працівники. Коли його виявили, про знахідку повідомили у правоохоронні органи.

На місце виїхали спеціалісти центру швидкого реагування ДСНС України, які вилучили та знищили боєприпас.

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