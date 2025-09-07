Джим Джармш та його «Золотий лев»

Завершився 82-й Венеціанський кінофестиваль. Головну нагороду, «Золотого лева», отримав фільм Джима Джармушу «Батько, мати, сестра, брат». Його попередній фільм «Мертві не вмирають» вийшов у 2019 році. Він відкривав Каннський фестиваль і був прийнятий досить прохолодно. Нова робота Джармуша складається з трьох новел про родинні стосунки. Дія розгортається у трьох різних локаціях: США, Ірландії та Франції. Головні ролі виконали Адам Драйвер, Том Вейтс, Кейт Бланшетт, Майєм Біалік, Шарлотта Ремплінг та Вікі Кріпс. Критики вважають картину найкращою роботою Джармуша за останні роки та поверненням режисера до свого найвищого рівня.

Найкращі акторські нагороди отримали Тоні Сервілло і Сінь Чжилей. Сервілло виконав роль президента Італії Маріано де Сантіса у фільмі Паоло Соррентіно «Помилування». Чжилей зіграла в китайській драмі Цая Шанцзюня «Сонце сходить над усіма нами».

«Срібний лев» за найкращу режисуру отримав Бенні Сефді за фільм «Незламний», у якому знявся Олександр Усик.

Драма «Дороги» Девіда Паблоса стала лауреатом другої за значенням програми «Горизонти». Це роуд-муві про мексиканських далекобійників.

Журі основного конкурсу очолив режисер «Залишених» та «Небраски» Александр Пейн.

