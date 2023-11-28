Підвиноградівське поселення ромів відоме як «закарпатська Конча-Заспа»

Під час заворушень у селі Підвиноградів Берегівського району, де обирали нового ромського барона, вбито 40-річного місцевого жителя. Підозрюваного затримали, з іншими учасниками бійки працюють слідчі.

Першим про масову бійку у Підвиноградові 27 листопада повідомив депутат ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«На Виноградівщині – заворушення у зв'язку з виборами нового "барона". Відбулася масштабна бійка, в результаті якої, за повідомленнями очевидців, загинула людина», – написав Віталій Глагола у Telegram.

У Підвиноградів прибула слідчо-оперативна група та рота поліції особливого призначення. Вони затримали підозрюваного у вбивстві.

«Підозрюваним є 34-річний місцевий житель. Попередньо відомо, що фігурант наніс чоловікові один удар металевим предметом по голові, що в – подальшому призвело до його смерті. Наразі зловмисник затриманий, його помістять до ізолятора тимчасового тримання. Після проведення першочергових заходів у справі можлива додаткова правова кваліфікація», – інформують у поліції Закарпатської області. Судячи з оприлюднених поліцією фото, підозрюваний завдав своїй жертві удару лопатою.

Поліцейські затримали 34-річного жителя села Підвиноградів Берегівського району, який під час бійки убив свого односельця

Слідчі кваліфікували дії затриманого як умисне тяжке тілесне ушкодження, що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. З іншими учасниками бійки правоохоронці проводять слідчі дії.

Додамо, що у селі Підвиноградів, за 12 кілометрів від україно-румунського кордону, проживає понад 3000 ромів. Підвиноградівське поселення відоме як «закарпатська Конча-Заспа», адже тут живуть найбагатші роми України.