Обвинувачені отримали 8 та 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Ужгородський міськрайонний суд визнав винними Віктора Боднара та Генріха Данашовського в розбійному нападі та навмисному вбивстві 20-річного працівника автозаправної станції Сергія Сапчинського у Мукачеві 25 лютого 2019 року.

Як вказано у вироку суду, який винесли 20 листопада, обвинувачені отримали 8 та 11 років позбавлення волі відповідно з конфіскацією всього майна після того, як колегія суддів затвердила погоджені з потерпілими угоди про визнання винуватості.

Цим двом нападникам, вже виносили вирок у 2020 році. Тоді Генріха Данашовського, який безпосередньо наносив удари хлопцеві на АЗС, засудили до довічного ув’язнення з виплатою 500 тис. грн матері вбитого хлопця, а Віктора Боднара визнали винним у розбої і позбавили волі на 8 років. Рішення скасував апеляційний суд, повернувши провадження на новий розгляд.

Згідно з новим вироком Генріх Данашовський отримав 11 років позбавлення волі за умисне вбивство та розбій з тяжкими наслідками. Для Віктора Боднара термін ув’язнення не змінився.

Додамо, що в листопаді 2022 року 13 років ув’язнення отримав третій учасник вбивства Володимир Кампов. Четвертий – досі перебуває у розшуку.

Нагадаємо, вбивство на АЗС на вул. Кооперативній у Мукачеві сталося увечері 25 лютого 2019 року, тоді загинув 20-річний оператор автозаправної станції: його побили до смерті, забрали 3430 гривень, після чого злочинці втекли на автомобілі.