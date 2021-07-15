Славі Трифонов – болгарський співак, шоу-мен і політичний діяч

На дострокових парламентських виборах у Болгарії, за підрахунками усіх бюлетенів, перемогла партія шоумена і співака Славі Трифонова. Про це пише Bulgarian News Agence.

Так, партія Трифонова «Є такий народ» набрала 24,08% голосів. На другому місці опинилася партія «ГЄРБ» колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова – 23,51% .

«Болгарська соціалістична партія» набрала 13,39% голосів, коаліція на чолі з «Демократичною Болгарією» 12,64%», «Рух за права і свободи» 10,71% і «Вставай! Мафія геть!» 5,01%.

Одразу після виборів 54-річний Трифонов заявив, що партія «Є такий народ» не вступить в коаліцію з жодною партією та самостійно візьме на себе політичну відповідальність за формування незалежного уряду, який буде складатися з експертів.

Після попередніх виборів болгарський уряд, сформований коаліцією ГЄРБ, жорстко критикували через звинувачення в корупції. Країною прокотилася хвиля антиурядових протестів.

На цьому тлі Борисов заявив, що не висуватиме вчетверте свою кандидатуру на посаду глави уряду, аби не розколювати суспільство. Парламент довелось розпустити, оскільки він так і не спромігся сформувати стабільну коаліцію.

Славі Трифонов – болгарський співак, шоумен і політичний діяч. Він творець і фронтмен музичного гурту «Ку-Ку Бенд». Починаючи з 1993 року, вони випустили двадцять два альбоми й більш як триста пісень. Також він є власником телеканалу 7/8 TV.

Після участі акторського складу шоу «Каналето» в протестах проти уряду болгарського прем'єр-міністра Жана Віденова, протягом довгого часу Трифонов викладав свою громадянську позицію стосовно актуальних питань в Болгарії в ефірі телепередачі «Шоутен на Славі».

Згодом він розпочав свою політичну кар'єру.