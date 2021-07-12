Мая Санду вже планує обговорити з парламентом формування нового уряду

Президентська партія Маї Санду здобула переконливу перемогу на позачергових парламентських виборах у Молдові. Про це свідчать дані ЦВК Молдови.

Згідно з результатами підрахунку 99,95% голосів, проєвропейська партія Маї Санду «Дія і солідарність» набрала 52,74% голосів виборців, що дозволить їй сформувати у парламенті монобільшість. Найпереконливішу перемогу політсила здобула на виборчих дільницях за кордоном – там її підтримали понад 86% виборців.

На другому місці, за даними ЦВК, виявився блок партій соціалістів і комуністів екс-президентів Ігоря Додона та Володимира Вороніна, який набрав 27,22% голосів. Третє місце дісталося партії «Шор», за яку проголосували 5,75% виборців.

Решта політсил, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту. Так, блок «Ренато Усатого» набрав 4,10% голосів, партія «Платформа Гідність і правда» (DA) – 2,33%. Хоча екзит-поли прогнозували їм прохід до парламенту.

Явка на виборах склала близько 48% від загального числа громадян.

Мая Санду зазначила, що, після того як результати голосування будуть визнані, вона зможе обговорити з парламентом формування нового уряду.

«Як президентка я хочу працювати з компетентним і непідкупним урядом, який в першу чергу піклується про інтереси громадян», – зазначила вона.

Згідно зі статутом «Дія і солідарність» є право-центристською партією, яка підтримує доктрину соціального лібералізму, виступає за демократичні цінності, просуває пленарну інтеграцію Республіки Молдова до ЄС як найнадійніший шлях до соціального, економічного, політичного процвітання і згуртуванню суспільства.

Також у програмі формування розглядається проведення систематичних реформ, через які мають бути прокладені основи реальної ринкової економії, яка б забезпечила робочі місця, продовження реформ за якісну освіту і соціальний захист вразливих груп.

Дострокові вибори до парламенту призначила у квітні Мая Санду. Цьому передувала тривала боротьба між нею та парламентом, в якій прибічники екс-президента країни Ігоря Додона перешкоджали реформам. Врешті Конституційний суд Молдови визнав конституційним розпуск парламенту і неконституційним – надзвичайний стан, який тоді оголосили прихильники Додона в парламенті, аби не допустити проведення дострокових виборів.