Головна площа Харкова після бомбардування росіянами, 1 березня

За попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться щонайменше 565 млрд доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії.

За словами прем’єра, в уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії, розповів український прем'єр-міністр.

«Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася», – сказав Шмигаль.

За його словами, Україна працюватиме над тим, аби кошти та майно Росії закордоном були арештовані, розповів Шмигаль.

Шмигаль також висловив сподівання, що українська сторона вірить, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану.

Як інформував ZAXID.NET, у Київ попри обстріли 15 березня потягом приїхали прем’єри Польщі, Чехії та Словенії, щоб «продемонструвати солідарність з українцями», як заявив польський прем’єр Моравецький. Вони зустрілись з президентом Зеленським та прем'єром Шмигалем.