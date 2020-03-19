На вихідні в Україну прийде різке похолодання з морозами й снігопадами

Четвер, 19 березня, буде найтеплішим днем цього тижня

СуспільствоВолодимир Пиріг, 19 березня302910

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В Україні у четвер, 19 березня, очікується від 7 до 17° тепла, без опадів, повідомив «Укрінформ» з посиланням на інформацію в Укргідрометцентрі.

«19 березня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях 2-7° морозу; вдень 12-17° тепла, в Карпатах 7-12°», – прогнозують синоптики.

У п’ятницю, 20 березня в Україні очікується мінлива хмарність; дощ можливий лише у західних областях; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на півдні до 18°.

В суботу, 21 березня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду; вночі у західних та північних областях, вдень по всій Україні, крім сходу, дощі, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг.

Також в суботу очікується зниження температури: вночі 0-5° тепла, вдень на заході й півночі – 2-7° тепла, на решті території 6-11°, на півдні до 15°.

У неділю, 22 березня, в Україні очікується мокрий сніг, на півдні та сході з дощем, лише у північних областях без опадів. У понеділок, 23 березня, в Україні прогнозують невеликий сніг, у південних областях без опадів.

Температура повітря 22-23 березня в Україні становитиме: вночі 1-7° морозу, вдень 0-6° тепла, на заході та півночі країни від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах сніг; температура вночі та вдень 3-8° морозу (вночі 22 березня 9-14° морозу).

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