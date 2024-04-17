Вночі 20 та 21 квітня синоптики попереджають про сильні заморозки у Луцьку та Волинській області. Зокрема, очікується до -5°С. Про це 17 квітня повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

«У ніч на 20 квітня в Луцьку очікується від 0 до -3°С, а у Волинській області від 0 до -5°С. Аналогічна ситуація відбудеться у ніч на 21 квітня. Водночас у суботу вдень тепле повітря з південного заходу принесе до +14°С, а в неділю до +10°С», – розповіли ZAXID.NET синоптики обласного центру з гідрометеорології.

Зазначимо, що 18 квітня у Луцьку дощитиме. Температура вночі коливатиметься від +3°С до +5°С, вдень від +8°С до +10°С. У Волинській області також очікуються опади. Пориви вітру у четвер сягатимуть 15-20 м/с, а температура повітря вдень підвищиться до +10°С. У ніч на п’ятницю, 19 квітня, у Луцьку будуть заморозки на поверхні ґрунту до -3°С. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки. Після суботнього заморозку вночі і потеплішання вдень, у неділю, 21 квітня, вночі також прогнозують до -3°С заморозку, а вдень дощову й теплу погоду. Температура повітря підвищиться до +10°С.