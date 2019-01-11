На Вінниччині священик УПЦ МП агітував селян не переходити до ПЦУ

На Вінниччині, у селі Лукашівка, парафіяни заблокували двері в храм, де служить священик УПЦ МП. Про це 10 січня розповіли журналісти ТСН.

Зазначається, що причиною для протесту місцевого населення стали погляди священника, який агітує місцеве населення не переходити до ПЦУ.

«У нас практично 80% молоді, і все село за нову українську церкву. А тут збирається 20 бабусь, яких батюшка налаштовує, що Симеон - Іуда, що Москва - наша родіна», - сказала касир храму Світлана Ібер.

У свою чергу священник Федір Расторгуєв після служби просто забув зачинити одні з дверей храму, після чого місцеві жителі проникли всередину і змінили в дверях замки.

«Я приїхав, а в храм зайти не можу, як нормальна людина – замінений замок, а через вівтар заблоковані двері», - поскаржився священик.

Місцеві жителі вважають, що настоятель просто розхитує ситуацію, адже громада скоро повинна вирішувати, до якого патріархату приєднуватися. Зі слів голови громади, на суботу, 12 січня призначено загальні збори, на яких і буде вирішено суперечку щодо приналежності місцевого храму.