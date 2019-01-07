Священник заявив, що після «акції протесту» шукатиме нове приміщення для облаштування церкви.

Священик Московського патріархату скинув купол з церкви, що розташована на території училища Департаменту служби охорони МВС у Вінниці. Про це 6 січня повідомили «Новини Вінниці».

Зазначається, що священник Віктор Парандюк скинув купол храму на знак протесту через те, що його виселяють із церкви, яка розташована на режимній території. Керівництво навчального вінницького закладу МВС ініціювало розірвання договору-оренди приміщення храму.

Журналісти уточняють, що Віктор Парандюк відомий у Вінниці своїми антиукраїнськими поглядами. Зокрема ще до Об’єднавчого собору 15 грудня він намагався вчиняти тиск на правлячого архієрея, звинувачувати його у «розкольництві». Зазначається, що після отримання Томосу, Парандюк продовжує підбурювати вірян на супротив і розповсюджувати фейки про «захоплення церков».

Тому керівник училища Олександр Залізняк вирішив розірвати договір щодо діяльності церкви УПЦ МП на території навчального закладу. Наголошується, що приєднання до ПЦУ є добровільним, а з цією єпархією УПЦ МП розірвано договір про надання відомчого приміщення, оскільки воно є державною власністю.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Згідно з цим документом, Вселенський патріархат проголошує створену в межах України автокефальну Церкву своєю духовною донькою з кафедрою у Києві.

Раніше, 20 грудня парламент ухвалив закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Зокрема, депутати внесли зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій. Ці зміни передбачають, що релігійна організація, яка входить в структуру релігійної організації з центром в державі, що вчинила військову агресію проти України і тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати належність до такої релігійної організації за межами країни.

Така релігійна організація в Україні буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю вказувати назву тієї організації, частиною якої вона є, і центр якої розташований за межами України, з допустимим додаванням слів «в Україні».