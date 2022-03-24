На Вінничині націоналізують вантаж російських міндобрив на 24 млн грн
На декількох станціях у області виявили 21 вагон загальною вагою понад 1400 тонн
Під час перевірок та відпрацювань на Вінничині виявили 21 вагон із російськими мінеральними добривами. Вагони, які належать підприємствам РФ, виявили на декількох залізничних станціях області. Загальна вага – понад 1400 т. А орієнтовна вартість – близько 24 млн грн. Надалі вантаж націоналізують. Про це 24 березня повідомили в прес-службі Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Також виявили 6 вагонів із моторним мастилом, яке належить підприємствам з РФ. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, вартість наразі встановлюють.
«У Вінницькій області встановили 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи РФ та Білорусі. Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільні адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації», – зазначено у повідомленні прес-служби Бюро економічної безпеки.
Зазначимо, що нещодавно у Закарпатській та Івано-Франківській областях Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію майна РФ на 1,16 млн доларів США.
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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про націоналізацію російських активів в Україні.