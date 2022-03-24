Вагони, які належать підприємствам РФ, виявили на декількох залізничних станціях у Вінницькій області

Під час перевірок та відпрацювань на Вінничині виявили 21 вагон із російськими мінеральними добривами. Вагони, які належать підприємствам РФ, виявили на декількох залізничних станціях області. Загальна вага – понад 1400 т. А орієнтовна вартість – близько 24 млн грн. Надалі вантаж націоналізують. Про це 24 березня повідомили в прес-службі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Також виявили 6 вагонів із моторним мастилом, яке належить підприємствам з РФ. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, вартість наразі встановлюють.

«У Вінницькій області встановили 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи РФ та Білорусі. Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільні адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації», – зазначено у повідомленні прес-служби Бюро економічної безпеки.

Зазначимо, що нещодавно у Закарпатській та Івано-Франківській областях Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію майна РФ на 1,16 млн доларів США.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про націоналізацію російських активів в Україні.