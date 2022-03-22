Російські цистерни зі зрідженим газом виявили у Мукачеві

Бюро економічної безпеки ініціювало процес націоналізації 29 російських вагонів-цистерн зі зрідженим газом, які належать російські фірмі. Вантаж знайшли під час перевірки одного з мукачівських підприємств, що займається транспортуванням палива. Вартість газу становить понад 35 млн грн.

Як у вівторок, 22 березня, повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки, за результатами перевірки підприємства у Мукачеві, співробітники БЕБ виявили майно однієї з російських фірм. Назву підприємства, якому належать цистерни зі зрідженим газом, у Бюро не називають, про те на фото видно, що вагони марковані як власність «Газпром Транс».

«Йдеться про 29 вагонів-цистерн для транспортування скрапленого газу. загальною вартістю 1,16 млн доларів США (понад 35 млн грн в еквіваленті). Зазначена інформація направлена до Фонду Державного майна України та Укрзалізниці. Наразі, за ініціативи БЕБ, триває процедура націоналізації цього майна», – зазначили у прес-службі Бюро економічної безпеки.

Окрім того, в Івано-Франківську співробітники Бюро економічної безпеки виявили ще два залізничні вагони, якими на адресу одного з підприємств також доставлялися товари з Росії. Вагони наразі знаходяться на одній зі станцій Львівської залізниці у відстійнику. Після підтвердження власника, ініціюватиметься питання щодо їх примусового вилучення. Які саме товари готувалися до відправки на територію РФ наразі не уточнюється.