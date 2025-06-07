Загиблий військовий Костянтин Єгошин із позивним «Кот»

На війні загинув пілот БпЛА Костянтин Єгошин із позивним «Кот». Військовому було 23 роки. Про це повідомив командир підрозділу Air Canada 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Микола Ворошнов.

«Україна втратила воїна і справжнього патріота [...] 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців втратила одного зі своїх найкращих і найрезультативніших пілотів-бомберів. На його рахунку близько 300 знищених окупантів», – написав Микола Ворошнов.

Микола Ворошнов не уточнив, за яких обставин загинув Костянтин Єгошин, однак повідомив, що це сталося у бою. За слова командира, «Кот» був одним з військовослужбовців, що на весні 2023 року започаткували підрозділ ударних БпЛА Air Canada та був його лідером. Військовому було 23 роки.

Прощання з військовим відбудеться на Майдані Незалежності у Києві у середу, 11 червня, об 11:00. Його поховають на Берковецькому кладовищі.

Зазначимо, що 72 ОМБр від початку повномасштабного вторгнення виконувала бойові завдання на Донеччині та Київщині. Зокрема, військові бригади брали участь у боях за село Мощун Бучанського району Київської області.

Восени 2024 року 72 ОМБр обороняла Вугледар, однак внаслідок окупації міста українським військовим довелося відійти зі своїх позицій з втратами в техніці та серед особового складу. За словами комбрига Олександра Охріменка, бригада тоді перебувала у тактичному оточенні, і здійснювати евакуацію та поповнювати боєприпаси було неможливо.