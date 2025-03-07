Володимир Стогній отримав поранення у бою

На війні загинув командир 1 батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант Володимир Стогній із позивним «Золотий». Про це повідомили у пресслужбі бригади.

«Із глибокою скорботою у наших серцях повідомляємо про велику втрату для нашої сім’ї морських піхотинців – загибель командира 1 батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти, старшого лейтенанта Стогнія Володимира Сергійовича –справжнього воїна, який присвятив своє життя боротьбі за Україну та український народ!», – йдеться у повідомленні бригади.

Відомо, що Володимир Стогній народився у 1986 році у селі Золота Балка на Херсонщині. Навчався на факультеті історії, політології та національної безпеки у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки.

У 2015 році долучився до Збройних сил України та виконував бойові завдання у АТО/ООС. Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Стогній обіймав посаду командира розвідувального взводу у 60-й ОМБр. Брав участь у деокупації Херсонщини та обороні Бахмута Донецької області. Згодом обійняв посаду командира розвідувальної роти у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. З 2024 року у 37-й окремій бригаді морської піхоти виконував обов’язки командира 1 батальйону, а згодом офіційно обійняв посаду комбата.

«Зарекомендував себе як справжній та гідний офіцер, здатний дбайливо та вміло командувати своїм особовим складом, користується повагою та авторитетом серед військовослужбовців, вправний тактик та сміливий боєць. Перебуваючи на посаді комбата, неодноразово брав участь у боях пліч-о-пліч зі своїми бійцями, демонструючи свій сталевий характер, сміливість та показуючи приклад своїм людям. Щиро любив Україну, пишався бути українцем, добре знався на культурі та історії рідного краю, вірив у нашу перемогу та докладав більше ніж максимум зусиль, аби наблизити цей день», – розповіли у 37-й бригаді.

Зазначимо, що у бригаді не повідомили, на якому саме напрямку загинув військовий, однак відомо, що він отримав смертельні поранення у бою 5 березня.