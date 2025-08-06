Ігор Климович загинув на Харківщині 30 липня

На війні загинув історичний реконструктор, краєзнавець, фотограф 34-річний Ігор Климович зі Стрийщини. Він був молодшим лейтенантом хорунжої служби Третьої окремої штурмової бригади. Як повідомили у бригаді, Ігор загинув 30 липня на Харківщині під час виконання завдань.

Ігор Климович з позивним «Африка» воював з 2022 року. Він належав до Хорунжої служби, яку створили за традицією упівців замість служби морально-психологічного забезпечення радянського зразка. У лютому 2025 року Ігор отримав звання молодшого лейтенанта.

«Він проводив історично-світоглядні лекції для бійців, організовував виставки української історичної зброї, зустрічі з митцями, проводив турніри зі спортивного бою на мечах. Був автором “Курган пам’яті” – яке покликане меморіалізувати пам’ять про загиблих, їхню честь та доблесть у захисті України. Він заснував проект “Insignia” – церемоніальну передачу зброї від командира до командира як знак продовження боротьби. Рятував культурну спадщину з-під обстрілів. Фотографував на плівку війну, а також організовував фотовиставки», – повідомили у Хоружній службі 3 ОШБр.

На службі також займався евакуацією культурної спадщини, зокрема половецьких камʼяних баб з Донеччини, яких під обстрілами вивозили до музеїв.

Ігор Климович захоплювався фотомистецтвом. Цього року у Стрию відбулася його фотовиставка «Людина і війна», де експонували чорно-білі світлини з фронту на плівку.

Режисерка Наталка Ворожбит розповіла, що Ігор працював в команді над фільмом «Демони» у департаменті художників з костюмів.

Як додали на сторінці Грабовецько-Дубілівської громади, Ігор Климович народився у с. Грабовець на Стрийщині. Він займався дослідження історії рідного краю, археологією, був засновником спортивно-оздоровчого клубу «Беллатор» та історичного клубу «Застава». Добре розумівся на історичній зброї, побуті, одязі та звичаїв русичів.

«Перший українець, який став учасником міжнародної асоціації експериментальної археології EXARC. Постійний учасник фестивалю “Ту Стань!”, де разом із побратимами з клубу живої історії “Застава” відтворював культуру вікінгів у Русі», – повідомили на сторінці громади.

У Ігоря Климовича залишилася вагітна дружина, батьки та брат.