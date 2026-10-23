Борис Гора загинув 19 жовтня 2026 року

На Тернопільщині повідомили про загибель військовослужбовця, відомого спелеолога, мандрівника та гіда Бориса Гори. Він загинув 19 жовтня 2026 року. Про смерть батька у п’ятницю, 23 жовтня, повідомила донька Аліна Ярмакова (Гора).

«19 жовтня загинув наш з Любком Гора батько Борис Гора. Чекаємо на результати ДНК-експертизи. Більш детальна інформація буде згодом», – написала донька.

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Звістка про загибель Бориса Гори викликала хвилю співчуттів серед його друзів, колег і знайомих. Про нього згадують як про харизматичну, волелюбну людину, яка присвятила життя мандрівкам, горам і дослідженню печер.

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Тернопільська письменниця Зоряна Биндас зізналася, що кілька днів сподівалася на помилку. Вона пригадала останню зустріч із Борисом, під час якої він показував, де зберігаються ключі та як усе влаштовано, аби друзі могли приїжджати, навіть якщо його не стане.

«Я аж зараз розумію, що він мав на увазі. Нема ніяких слів», – написала письменниця.

Чим запам’ятався Борис Гора

Борис Гора народився 10 березня 1969 року в Тернополі. Він був відомим українським спелеологом, мандрівником, гідом, волонтером і громадським діячем. У 1990-х роках при скаутській організації «Пласт» він заснував туристичний клуб «Кристал». Там Борис навчав молодь, організовував походи в гори та туристичні змагання.

Згодом він оселився в селі Залісся Чортківського району, неподалік печери Млинки. Там облаштував спелеобазу та працював гідом, знайомлячи людей із підземним світом печер. Борис Гора також організовував сплави Дністром і виступав на захист екології річки. Серед його захоплень були походи Карпатами, сплави Чорним Черемошем і сходження в Кавказьких горах, зокрема на Ельбрус.

Окрім мандрівок, він займався волонтерством і дбав про тварин. У власній садибі створив мінімузей, де зберігав пам’ятні речі та подарунки від туристів. Після початку повномасштабного вторгнення Борис Гора став на захист України.