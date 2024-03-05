Ввечері 4 березня на трасі між селами Заріччя та Новосілки Володимирського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду Volkswagen Touran загинув 73-річний чоловік. Як повідомили у прес-службі поліції Волинської області, за кермом автомобіля перебувала 42-річна жителька Нововолинська.

Попередньо відомо, що водійка була твереза, а чоловік із невідомих причин лежав на проїзній частині.

«Правоохоронці встановили, що загиблий – 73-річний волинянин без постійного місця проживання, який тимчасово мешкав у селі Новосілки. Нині за фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 ККУ, у рамках якого слідчі з’ясують усі обставини ДТП», – зазначили правоохоронці.

Додамо, що за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ) передбачене покарання у вигляді позбавленням волі строком від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.