За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, поліція відкрила кримінальну справу

Смертельна аварія у Рогатині сталася близько 16:30 у понеділок, 4 березня. 40-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Atego збив велосипедиста. Від отриманих травм той загинув на місці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 5 березня, велосипедист їхав у попутному до вантажівки напрямку по тротуарній доріжці. Але з власної необережності упав із велосипеда і потрапив під заднє колесо автомобіля.

Водій вантажівки був тверезий

«Внаслідок ДТП 60-річний мешканець Рогатинської громади помер на місці події. Керманича перевірено на стан сп`яніння, результат – тверезий», – інформують у поліції.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого, поліція відкрила кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.