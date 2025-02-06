На Волині судитимуть бухгалтера підприємства, що спеціалізується у пошитті одягу для військових. За даними слідтва, підозрюваний ухилився від сплати податків на 8 млн грн. Про це повідомило 6 лютого теруправління БЕБ у Волинській області.

«З метою мінімізації податкового зобов’язання бухгалтер не відобразив у податковому обліку підприємства проведені господарські операції. Такі дії призвели до ухилення від сплати податку на понад 8 млн грн», – зазначають детективи.

Підприємство вже вішкодувало завдані державі збитки у повному обсязі, проте бухгалтера судитимуть за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах, вчинене за попередньою змовою, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах).

Додамо, що у вересні минулого року Луцький міськрайонний суд виніс вирок головному бухгалтеру ТОВ «Волиньтрейд» за службове підроблення, що призвело до несплати податків на понад 1 млн грн. Чоловік спеціально знижував обсяг доходів підприємства за звітний місяць, за що отримав рік іспитового строку, а також 4250 грн штрафу.