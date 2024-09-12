Луцький міськрайонний суд виніс вирок головному бухгалтеру товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтрейд» за службове підроблення, що призвело до несплати податків на понад 1 млн грн. Обвинуваченому призначили рік іспитового терміну та зобовʼязали сплатити 4250 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, у травні та серпні 2023 року головний бухгалтер «Волиньтрейд» Михайло Бобок вносив неправдиві дані до офіційної документації, що призвело до зменшення податкових зобовʼязань на 1 032 528 грн. Зокрема, за даними слідства, обвинувачений знижував обсяг доходів підприємства за звітний місяць.

У суді Михайло Бобок свою вину повністю визнав і щиро розкаявся у вчиненому. Відомо, що чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за наркозлочин і судимість за нього досі не погашена.

Суддя Ярослав Артиш визнав бухгалтера винним за ч.2 ст.366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки), втім звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну, а також 4250 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.