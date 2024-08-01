На Хмельниччині правоохоронці оголосили про підозру директорці одного з місцевих підприємств в умисному ухиленні від сплати 4,6 млн грн податків. За скоєне їй загрожує до 170 тис. грн штрафу. Про це 1 серпня повідомили в прокуратурі області.

«За даними слідства, жінка документально оформлювала удавані операції з продажу товарів підприємствам-контрагентам, втім фактично їх не реалізовувала. Так, вона ухилилась від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість у понад 4,6 млн грн», – зазначили в прокуратурі.

Нині підприємиці оголосили про підозру за ч. 1 ст. 212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків). Санкція статті передбачає до 170 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.