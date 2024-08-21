Минулого тижня у Волинській області через ускладнення від Covid-19 помер пенсіонер. У 93-річного чоловіка були супутні захворювання, що призвели до погіршення його стану. Про це ZAXID.NET повідомили 21 серпня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«93-річний житель Луцького району мав супутні хронічні хвороби – цукровий діабет, захворювання нирок та серцево-судинної системи. Крім цього, він був невакцинований», – розповіла речниця центру контролю та профілактики хвороб Оксана Цимбалюк.

За її словами, на Волині спостерігається ріст захворюваності на Covid-19. Так, у період із 12 по 18 серпня в області було зареєстровано 476 таких випадків, що майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого тижня.

«Втім, ці дані поки не свідчать про початок епідемічного сезону або ж про те, що є потреба в карантинних обмеженнях», – зазначила Оксана Цимбалюк.

Додамо, що в Україні виявили новий штам коронавірусу – FLiRT. У Волинський області його поки не фіксували, втім лікарі попереджають про необхідність звернутися за допомогою при таких симптомах: втома, сильна слабкість, нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, болі в м’язах або тілі.