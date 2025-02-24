Ківерцівський районний суд виніс вирок 34-річному жителю Вінницької області, який ґвалтував і бив племінницю дружини. Внаслідок пережитої травми у 12-річної дівчинки діагностували тривожно-депресивний розлад. За скоєне обвинуваченому призначили 15 років тюрми. Про це повідомила 24 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у жовтні-листопаді 2023 року житель одного з сіл Хмільницького району Вінницької області чинив сексуальне насилля щодо 12-річної племінниці. Чоловік скоїв злочин декілька разів у своїй оселі на Вінничині та в будинку у Луцькому районі, робив він це напідпитку.

«Це спричинило дитині тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції на стрес», – зазначають правоохоронці.

Відомо, що обвинувачений уже раніше мав проблеми із законом. Наразі чоловік перебуває під вартою. Його визнали винним у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки, сексуальному насильстві щодо неї, заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч.ч. 4,6 ст. 152, ч.6 ст.153, ч. 1 ст. 122, КК України) та призначили 15 років позбавлення волі.